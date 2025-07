Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Gewässerverunreinigung in Großenkneten gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem besonders schweren Fall der Gewässerverunreinigung in Großenkneten sucht die Polizei nach Zeugen.

Vermutlich in der Zeit von Dienstag, 01. Juli 2025, bis Montag, 07. Juli 2025, haben Unbekannte den Parkplatz eines Kindergartens in der Straße "Am Kirchholz" aufgesucht und den Gully im vorderen Bereich zur Entsorgung größerer Mengen Frittierfett genutzt. Durch das erforderliche Auspumpen des Auffangbeckens und anschließende Entsorgen des stark verunreinigten Wassers ist der Gemeinde ein Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell