Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: KORREKTUR zu Schwerer Verkehrsunfall in Kirchseelte

Delmenhorst (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Kirchseelte ist am Freitag, 11. Juli 2025, eine Frau aus Stuhr gestorben. Zwei weitere Frauen aus Stuhr erlitten schwere Verletzungen.

Eine 69-Jährige war gegen 13:30 Uhr mit einem SUV auf der Bürsteler Straße in Richtung Groß Mackenstedt unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang von Kirchseelte kam sie mit dem Auto aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ebenfalls schwer verletzt wurde eine 95-Jährige, die sich auf dem Beifahrersitz befunden hat. Beide Frauen wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Im Fond des SUVs saß zudem eine 73-Jährige, die schwerste Verletzungen erlitt und vor Ort reanimationspflichtig war. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, in dem sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

Am Unfallort, zu dem auch 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrückten, wurde eine Sperrung errichtet. Nach dem Ende der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des SUVs konnte die Sperrung um 15:45 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell