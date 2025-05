Polizeidirektion Lübeck

Diebstahl eines Fahrradträgers mitsamt E-Bikes - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag (09.05.2025) wurde in Eutin ein an einem Pkw montierter Fahrradträger samt zweier E-Bikes gestohlen. Die unbekannten Täter demontierten das Diebesgut auf einem stark frequentierten Parkplatz. Die Polizei Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 13:00 Uhr stellte der geschädigte Fahrzeughalter aus Hildesheim seinen grauen BMW X5 mit dem am Heck montierten Fahrradträger auf dem Parkplatz des ZOB in der Heinrich-Westphal-Straße ab. Auf dem Träger waren zwei E-Bikes gesichert. Als der Fahrzeughalter gegen 17:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrradschlösser durchtrennt worden waren und sowohl der Fahrradträger als auch die E-Bikes fehlten. Der Schaden wird aktuell auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Parkplatz zur Tatzeit stark frequentiert und der betroffene Pkw gut sichtbar abgestellt. Die Polizei Eutin ermittelt aufgrund des besonders schweren Falles des Diebstahls und sucht Zeugen.

Wer am Freitagnachmittag (09.05.2025) das Abladen der E-Bikes auf dem Parkplatz in der Heinrich-Westphal-Straße beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Eutin über die Telefonnummer 04521 - 8010 oder E-Mailadresse Eutin.PR@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

