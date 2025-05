Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL: St. Lorenz

Sachbeschädigung an Schulfenstern - Polizei bittet um Hinweise

Lübeck (ots)

Im Verlauf des Wochenendes (09.05.2025 bis 11.05.2025) beschädigten Unbekannte mehrere Fenster einer Lübecker Grundschule. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montagmorgen stellte der Hausmeister der Grundschule in der Paul-Gerhardt-Straße Steinschlagschäden an insgesamt 20 Fenstern des Schulgebäudes sowie der anliegenden Sporthalle fest und informierte daraufhin Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten dokumentierten die Beschädigungen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Ermittlungsdienst des 2. Polizeireviers Lübeck hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Aufgrund des Schadensumfanges und der Art der Tatbegehung gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter durch Lärm oder verdächtiges Verhalten auf dem Schulgelände aufgefallen sein könnten.

Wer am Wochenende (09.05.2025 bis 11.05.2025) auffällige Beobachtungen im Bereich der Grundschule in der Paul-Gerhardt-Straße gemacht hat oder Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten Kontakt über die Telefonnummer 0451 - 1316245 oder E-Mailadresse ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell