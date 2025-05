Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD Lübeck

Warnhinweis: Betrugsversuche durch falsche Telekommunikationsdienstleister

Lübeck (ots)

In den letzten Tagen häufen sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lübeck Vorfälle, bei denen sich Täter als Mitarbeiter von Telekommunikationsanbietern ausgaben und versuchten, unter einem Vorwand in die Wohnung von Betroffenen zu gelangen. Seit dem 9. Mai 2025 wurden mindestens fünf derartige Vorfälle angezeigt bei denen sich im Nachhinein betrügerische Absichten herausstellten.

So gehen die Täter vor:

Die Täter klingeln an den Türen der Opfer und geben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Sie erfinden häufig einen Vorwand, wie etwa eine angebliche Überprüfung der Internetverbindung, die Behebung eines technischen Problems oder die Vorbereitung eines Glasfaseranschlusses. Im Anschluss verlangen sie die Bezahlung eines Betrags über eine EC-Karte und fordern die Opfer auf, diese an ein mitgeführtes Gerät zu halten. In den bekannt gewordenen Fällen konnten die Täter auf diese Weise vermutlich Daten der EC-Karten abgreifen, die später für unautorisierte Abbuchungen vom Konto der Opfer verwendet wurden. In einigen Fällen gelang es den Tätern auch, die EC-Karten aus den Wohnungen der Opfer zu entwenden, was zu finanziellen Schäden führte.

Warnhinweise der Polizei:

Die Polizei rät dringend dazu, bei derartigen Vorfällen besonders vorsichtig zu sein. Kein seriöses Unternehmen wird unangekündigt an der Tür erscheinen und Zahlungen oder die Herausgabe von persönlichen Daten verlangen. Verbraucher sollten niemals ihre EC-Karten an Unbekannte weitergeben oder Zahlungen auf einem mitgeführten Gerät vornehmen.

Die Polizei empfiehlt:

- Lassen Sie keine unangekündigten und aufdringlichen Personen in Ihre Wohnung, auch wenn sie sich als Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen ausgeben.

- Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie das Unternehmen über die offiziellen Telefonnummern, um die Echtheit des Besuchs zu überprüfen.

- Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankkarteninformationen an unbefugte Personen weiter.

- Sollten Sie Zweifel haben oder einen Vorfall bemerken, melden Sie dies umgehend der Polizei.

Im Falle eines Betrugs:

Falls Sie bereits Opfer eines derartigen Vorfalls geworden sind oder einen Verdacht haben, dass solche Täter auch bei Ihnen zu Besuch waren, wenden Sie sich umgehend an ihre örtliche Polizei. Die Ermittler nehmen derartige Fälle stets ernst und arbeiten intensiv daran, die Täter zu identifizieren.

Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder ähnliche Erlebnisse hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell