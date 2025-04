Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung auf der "Lucke" - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, kurz vor 13.00 Uhr, missachtete ein 80-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines 43-jährigen Motorradfahrers. Der 80-Jährige befuhr die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Kandern. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Kreisstraße missachtete er die Vorfahrt eines 43-jährigen Motorradfahrers, welche die Kreisstraße von Ötlingen kommend in Richtung Rümmingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 43-jährige Mann prallte mit seinem Motorrad frontal auf die Vorderachse des Pkws und wurde über das Dach des Pkws von dem Motorrad abgeworfen. Der Motorradfahrer kam im Grünstreifen einer Verkehrsinsel zum Liegen. Er sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

