Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Durchsetzung des Hausrechtes endet in Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, gegen 01.30 Uhr, leistete ein 40-jähriger Mann bei der Durchsetzung eines Hausverbotes Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Gastwirt einer Bar in der Eisenbahnstraße wollte sein Hausrecht durchsetzen und einem 40-jährigen Gast wegen seinem aggressiven Verhalten und seiner Alkoholisierung ein Hausverbot erteilen, was den 40-Jährigen wohl nicht interessierte. Von der hinzugerufenen Polizei wurde der 40-Jährige mehrfach aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Auch diesen Aufforderungen kam er nicht nach. Während des Herausbegleiten aus der Bar leistete der 40-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und musste zu Boden gebracht werden. Während dieses Einsatzes, dem Transport zur Polizeidienststelle und auch in der Polizeidienststelle beleidigte der 40-Jährige fortwährend die eingesetzten Polizeibeamten. Zur Störungsbeseitigung wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen. Er durfte in einer Zelle übernachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell