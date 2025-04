Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Aufsitzrasenmäher aus Garten entwendet - Polizei sucht Zeugen

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.04.2025, 17.30 Uhr bis Samstag, 26.04.2025, 16.00 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft ein weißer Aufsitzrasenmäher von einem Gartengrundstück entwendet. Der Aufsitzrasenmäher stand unter einem Unterstand auf einem Gartengrundstück an dem Fluss Wiese. Das Grundstück befindet sich gegenüber einer ehemaligen Textilfabrik. Um den Aufsitzrasenmäher von dem Grundstück zu entfernen trennte die unbekannte Täterschaf zuvor einen etwa 1,20 Meter hohen Maschendrahtzaun auf. Zum Abtransport des Aufsitzrasenmähers könnte ein Anhänger oder ein Kleintransporter benutzt worden sein. Der Neupreis des Aufsitzrasenmähers betrug im Jahr 2000 etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

