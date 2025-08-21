Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automat an einer Tankstelle im Holzener Weg aufgeschraubt

Arnsberg (ots)

Am 19.08.2025 um 21:53 Uhr parkte ein bislang unbekannter Mann einen hellen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen auf einem Tankstellengelände im Holzener Weg. Das abgelesene Kennzeichen lautet KSJ-642, die Länderkennung steht derzeit nicht fest. Der Mann schraubte ein Element eines Staubsaugerautomaten auf, gelangte aber nicht an das Bargeld. Er fuhr daraufhin in Richtung Kleinbahnstraße davon.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- dunkel gekleidet - weiße Schuhe - kurze, blonde Haare

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell