Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wiederholt unter Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal ist ein Mann aus dem Stadtgebiet bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Am Donnerstagabend wurde 36-Jährige erneut dabei erwischt, dass er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war.

Als Polizeibeamte den Elektroroller gegen 19.30 Uhr in der Mannheimer Straße stoppten, stellten sie beim Fahrer einmal mehr drogentypische Auffälligkeiten fest. Darauf angesprochen, räumte der 36-Jährige ein, am Vorabend Rauschmittel konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte dies und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Mann wurde deshalb für die weiteren Ermittlungen eine Blutprobe entnommen. Er muss auch diesmal mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Sein E-Scooter wurde vorsorglich sichergestellt, um weitere Fahrten zu verhindern.

Aus dem gleichen Grund kommt auch auf einen 35-Jährigen, der knapp zwei Stunden später in der Innenstadt auffiel, eine Anzeige zu. Der Mann war mit einem E-Scooter in der Ludwigstraße stadtauswärts unterwegs und wurde in Höhe des Willy-Brandt-Platzes einer Kontrolle unterzogen. Dabei gab er an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben - was durch einen Urintest bestätigt wurde. Für den 35-Jährigen war damit die Fahrt zu Ende. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Der Elektroroller wurde dem rechtmäßigen Halter übergeben, der sich ebenfalls vor Ort aufhielt. Allerdings roch der 41-Jährige deutlich nach Alkohol. Weil der Mann äußerte, täglich Cannabis zu rauchen, und in Erwägung zog, später mit seinem E-Scooter nach Hause zu fahren, wurde auch er über die Folgen und Konsequenzen einer sogenannten Trunkenheitsfahrt aufgeklärt und der Fahrtantritt untersagt. Der 41-Jährige sicherte zu, sich an die Vorgaben zu halten. |cri

