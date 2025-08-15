PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei werden derzeit vermehrt Autoaufbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Besonders betroffen sind aktuell die Stadtteile Dansenberg und Erfenbach. Die Täter nehmen dabei mit, was sie in den Fahrzeuginnenräumen finden: Geldbeutel, Bargeld, Ausweisdokumente, Sonnenbrillen, Fernbedienungen für Garagentore, Schlüssel, Parfüm, Kopfhörer, Taschen samt Inhalt und dergleichen mehr.

Allein am Donnerstag wurden insgesamt sieben Taten aus folgenden Straßen angezeigt: Finkenstraße, Kettelerstraße, Lindenhofstraße, Lindenstraße und Pfaffenbergstraße. In einigen Fällen waren die jeweiligen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, so dass die Täter leichtes Spiel hatten.

Unser dringender Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Soll heißen: Lassen Sie nichts im Wageninneren zurück, was für Diebe interessant sein könnte - vor allem keine Wertgegenstände! Machen Sie potenziellen Tätern das Leben so schwer wie möglich. Verschließen Sie unbedingt Ihr Auto, wenn Sie es verlassen - egal ob es nur für fünf Minuten, fünf Stunden oder fünf Tage ist.

Und: Achten Sie auf verdächtige Personen in der Nachbarschaft! Wenn Sie etwas beobachten, das Ihnen komisch vorkommt - notieren Sie sich eventuelle Fahrzeugkennzeichen, Merkmale der Unbekannten oder verständigen Sie gleich die Polizei! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

