Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Spiegel-Kollision abgehauen

B48/Waldleiningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Mittwochnachmittag von der B48 gemeldet worden. Der Fahrer eines Mercedes-Sprinter teilte gegen 14 Uhr mit, dass ihm auf der Strecke von Johanniskreuz in Richtung Hochspeyer kurz vor der Einmündung zur L504 an anderer Transporter entgegenkam, der die Kurve schnitt. Das weiße Fahrzeug sei dadurch auf die Fahrspur des Sprinters geraten, so dass die Außenspiegel der beiden Transporter aneinander krachten.

Trotz der deutlich wahrnehmbaren Kollision setzte der andere Transporter seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Mercedes-Fahrer drehte sein Fahrzeug an der nächsten Einmündung und versuchte, dem Unfallverursacher zu folgen, er konnte den Transporter aber bis zur Einmündung in Richtung Trippstadt nicht einholen. Der 56-Jährige brach deshalb die "Verfolgung" ab und verständigte die Polizei.

Vom Verursacherfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter gehandelt hat. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Zeugen, die ebenfalls kurz vor oder nach 14 Uhr auf der Strecke unterwegs waren und das Fahrzeug gesehen haben - es dürfte einen beschädigten linken Außenspiegel haben - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

