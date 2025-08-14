Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bike aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Bike ist aus einem Keller in der Friedrich-Karl-Straße gestohlen worden. Der Besitzer stellte am Dienstagvormittag fest, dass das Abteil seines Kellerraums in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen worden war. Das darin abgestellte rote E-Bike der Marke Centurion sowie das dazugehörige Ladekabel und ein Fahrradschloss fehlten. Die genaue Tatzeit steht derzeit nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-14299 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell