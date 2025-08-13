Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet in Schlägerei

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagabend eine Schlägerei im Freibad in Trippstadt gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet eine 14-Jährige mit einer 29-Jährigen zunächst in Streit. Der Disput eskalierte, als die Jugendliche der Frau mehrmals ins Gesicht schlug. Ein Mitarbeiter des Schwimmbads, der den Vorfall beobachtete, griff ein - wurde dabei jedoch ebenfalls von einem Schlag der 14-Jährigen im Gesicht getroffen. Schließlich gelang es ihm, die beiden Streitenden zu trennen. Die 29-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. |elz

