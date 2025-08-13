Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Spiegel abgetreten - Randalierer in Gewahrsam
Kaiserslautern (ots)
Wegen eines Randalierers rückte die Polizei am frühen Mittwochmorgen in die Pirmasenser Straße aus. Ein Zeuge hatte gegen 3:15 Uhr beobachtet, wie ein Mann den Seitenspiegel eines Seat Ibiza abtrat. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Da er nicht zusichern konnte oder wollte, keine weiteren Straftaten zu begehen, wurde der Verantwortliche in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit einer Richterin und der ärztlichen Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit blieb der Mann dort bis zum Vormittag. |elz
