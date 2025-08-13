PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel abgetreten - Randalierer in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers rückte die Polizei am frühen Mittwochmorgen in die Pirmasenser Straße aus. Ein Zeuge hatte gegen 3:15 Uhr beobachtet, wie ein Mann den Seitenspiegel eines Seat Ibiza abtrat. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Da er nicht zusichern konnte oder wollte, keine weiteren Straftaten zu begehen, wurde der Verantwortliche in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit einer Richterin und der ärztlichen Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit blieb der Mann dort bis zum Vormittag. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:42

    POL-PDKL: Junge Männer handeln sich mehrere Anzeigen ein

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Gruppe junger Männer wurde die Polizei am Dienstagabend nach Rodenbach gerufen. Die vier 20- bis 24-Jährigen hatten am Schwimmbad zwei Tretroller entwendet. Damit fuhren sie anschließend durch die Friedhofstraße und blockierten die Fahrbahn für vorbeifahrende Autos. Als ein Pkw-Fahrer die Männer ansprach, reagierten diese aggressiv: Sie spuckten und traten gegen das Fahrzeug, ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:38

    POL-PDKL: Wer hat den Ford beschädigt?

    Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus der Vogelwoogstraße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte hier einen Ford Puma. Nach Angaben der Besitzerin hatte sie ihren Wagen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz am Vogelwoog abgestellt. Als sie circa eine Stunde später zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, eine Beschädigung am hinteren Radkasten, auf der Fahrerseite. Die ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:47

    POL-PDKL: Jugendlicher in hilfloser Lage

    Kaiserslautern (ots) - Ein stark alkoholisierter Jugendlicher ist in der Nacht zu Dienstag zur Polizei gebracht worden. Mitarbeiter eines Rettungsdienstes hatten den Jungen in der Mainzer Straße aufgenommen, wo er auf dem Gehweg lag und sich offensichtlich in einer hilflosen Situation befand. Den Überprüfungen zufolge handelte sich um einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Er hatte sichtlich zu viel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren