Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junge Männer handeln sich mehrere Anzeigen ein

Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Gruppe junger Männer wurde die Polizei am Dienstagabend nach Rodenbach gerufen. Die vier 20- bis 24-Jährigen hatten am Schwimmbad zwei Tretroller entwendet. Damit fuhren sie anschließend durch die Friedhofstraße und blockierten die Fahrbahn für vorbeifahrende Autos. Als ein Pkw-Fahrer die Männer ansprach, reagierten diese aggressiv: Sie spuckten und traten gegen das Fahrzeug, wobei die Autotür beschädigt wurde.

Nur etwa 20 Minuten später wurde die Polizei zu einem Supermarkt in Weilerbach alarmiert. Dort waren die Männer erneut aufgefallen: Sie randalierten im Laden, beschädigten das Inventar und einer von ihnen soll sogar auf dem Dach des Gebäudes herumgelaufen sein. Die hinzugerufene Feuerwehr stieg mit ihrer Drehleiter auf das Dach, konnte dort jedoch niemanden mehr antreffen.

Am Boden hielten die Beamten zwei der vier Männer an und kontrollierten sie. Dabei wurden die gestohlenen Tretroller sichergestellt. Sie konnten anschließend den Eigentümern zurückgegeben werden.

Den vier Randalierern drohen nun Anzeigen wegen Diebstahls sowie Sachbeschädigung - sowohl am Fahrzeug als auch im Supermarkt. Die Ermittlungen laufen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

