POL-PDKL: Jugendlicher in hilfloser Lage

Kaiserslautern (ots)

Ein stark alkoholisierter Jugendlicher ist in der Nacht zu Dienstag zur Polizei gebracht worden. Mitarbeiter eines Rettungsdienstes hatten den Jungen in der Mainzer Straße aufgenommen, wo er auf dem Gehweg lag und sich offensichtlich in einer hilflosen Situation befand.

Den Überprüfungen zufolge handelte sich um einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Er hatte sichtlich zu viel getrunken, war aber ansprechbar. Laut Atemalkoholtest hatte der Jugendliche einen Alkoholpegel von 1,41 Promille. Der Vater des Jungen wurde telefonisch verständigt und holte seinen Sohn in Kaiserslautern ab. |cri

