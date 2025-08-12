Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe in Dansenberg am Werk

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Wochenende im Stadtteil Dansenberg an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Unbekannten durchwühlten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Finkenhain" einen geparkten VW Golf und stahlen daraus zwei Rollen Münzgeld. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist unklar. Aufbruchspuren wurden nicht festgestellt.

Ersten Ermittlungen zufolge fiel Zeugen sowohl am Samstagabend als auch in der Nacht ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen auf. In einem Fall wurden vier verdächtige Personen beobachtet - drei Männer und eine Frau. Als sie angesprochen wurden, machten sie sich aus dem Staub. Ob das Fahrzeug oder die Personen tatsächlich im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

