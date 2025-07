Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: 20.07.2025, 03.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 45-Jähriger aus Bocholt bei einem Verkehrsunfall. Der Mann hatte in der Nacht zu Sonntag den Theodor-Heuss-Ring in Bocholt in Richtung Ostwall befahren. Er war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ihn ein schwarzer Pkw in Höhe der Bismarckstraße überholte. Beim Einscheren vor ihm habe der bislang Unbekannte seine Fahrlinie derartig geschnitten, dass der Bocholter nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Überholenden ist es nicht gekommen. Der Leichtverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des schwarzen Pkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell