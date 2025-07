Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz; Unfallzeit: 17.07.2025, 16.45 Uhr; Einen Verkehrsunfall beobachtet hat ein Zeuge am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz am Johann-Christian-Eberle-Platz in Gronau. Eine Autofahrerin hatte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen silbernen VW Passat beschädigt und hatte ihre Fahrt fortgesetzt. Der Zeuge stellte eine Beschädigung am hinteren Radkasten ...

