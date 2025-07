Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz;

Unfallzeit: 17.07.2025, 16.45 Uhr;

Einen Verkehrsunfall beobachtet hat ein Zeuge am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz am Johann-Christian-Eberle-Platz in Gronau. Eine Autofahrerin hatte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen silbernen VW Passat beschädigt und hatte ihre Fahrt fortgesetzt. Der Zeuge stellte eine Beschädigung am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite des Passats fest. Aufgrund eines Termins musste er sich kurzzeitig vom Parkplatz entfernen, bei seiner Rückkehr stand der beschädigte Pkw dort nicht mehr. Der Halter des silbernen VW Passat wird gebeten, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell