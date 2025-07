Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Borkenwirthe/Burlo, Weseker Straße;

Unfallzeit: 17.07.2025, 15.40 Uhr;

Schwerste Verletzungen erlitten hat ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der 53-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg der Weseker Straße in Richtung Burloer Straße unterwegs. In Höhe einer Grundstückseinfahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem Van, bei dem der Radfahrer stürzte. Ein 22-jähriger aus Bochum hatte beabsichtigt, mit seinem Fahrzeug in die Weseker Straße einzufahren und hatte den 53-jährigen Borkener übersehen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. (ms)

