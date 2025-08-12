PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige Beule verrät verrutschte Ladung

Kaiserslautern (ots)

Weil sich die Plane verdächtig nach außen wölbte, hat die Polizei am Montagvormittag am Opelkreisel einen Sattelzug gestoppt und den Lkw samt Anhänger kontrolliert. Dabei bestätigte sich der Verdacht: Die Ladung war verrutscht und drückte sich so weit nach außen, dass eine Überbreite entstand.

Dem 45-jährigen Fahrer wurde vorerst die Weiterfahrt untersagt und gleichzeitig die Experten des Schwerverkehrkontrolltrupps verständigt, die sich um die weitere Überprüfung des Fahrzeugs kümmerten. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

