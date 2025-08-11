PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Angriff auf die Ex-Freundin

Kaiserslautern (ots)

Sein aggressives Verhalten hat einem Mann am Sonntagabend eine Strafanzeige eingebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 42-Jährige kurz vor 22 Uhr zufällig seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf der Straße begegnet und auf sie losgegangen. Ersten Aussagen zufolge beleidigte und bespuckte er die Frau, bevor er sie zu Boden schubste.

Die 32-Jährige wurde dabei nach eigenen Angaben nicht verletzt. Sie machte sich zu Fuß auf den Heimweg, wurde aber von dem Ex-Freund mit dem Fahrrad verfolgt. Diesmal hatte der Mann einen Baseballschläger bei sich und schlug damit nach der Frau und ihrem Begleiter - allerdings konnten beide den Schlägen ausweichen.

Die anschließend verständigte Polizei konnte den Täter zwar nicht mehr vor Ort antreffen, aber telefonisch Kontakt mit ihm aufnehmen. Der 42-Jährige muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

