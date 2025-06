Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizisten angegriffen - Ausnüchterung folgt + Alkoholfahrten + Pfefferspray gesprüht + Autos durchwühlt + Unfall auf der A45 - Zeugen gesucht + Hakenkreuz an Brückenpfeiler gesprüht

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Hirzenhain: Polizisten angegriffen - Ausnüchterung folgt

Mit Anzeigen wegen Körperverletzung, einem Angriff auf Polizeibeamte und Widerstand muss nun ein 39-Jähriger rechnen. Am Sonntagabend (08.06.2025) wurden Dillenburger Polizisten zu einem aggressiven Mann gerufen. Dieser hatte zuvor in der Straße "Im Boden" nach einem zunächst verbalen Streit einen 54-Jährigen geschlagen. Bei der Anzeigenaufnahme schlug und trat der aus Eschenburg stammende Mann nach den beiden Beamten. Der alkoholisierte 39-Jährige wurde festgenommen. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen.

Dillenburg-Nanzenbach: ohne Führerschein aber mit Alkohol hinters Steuer gesetzt

Ein 17-Jähriger war gestern Morgen in einem Fiesta auf der L 3362 aus Richtung Dillenburg kommend in Richtung Nanzenbach unterwegs. Gegen 05:25 Uhr verlor er auf dieser Strecke die Kontrolle über den Ford, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, verriss das Steuer, zog in der Folge nach rechts, fuhr über einen Leitpfosten und überschlug sich in der Böschung. Der 17-Jährige verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 2,2 Promille. Der Jugendliche musste mit zur Wache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Driedorf- Pfefferspray gesprüht

Ein Landwirt fuhr am Sonntag (08.06.2025) zu seiner Viehweide in der Gemarkung "Die obere Heustruth". An seiner Bullenweide bemerkte er einen Unbekannten. Nach einem kurzen Wortwechsel zog der 25-30 Jahre alte Mann ein Pfefferspray und sprühte es dem Landwirt ins Gesicht. Durch den Angriff konnte der 52-Jährige kurzzeitig nichts mehr sehen. Diesen Augenblick nutzte der Unbekannte und flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist der Unbekannte gegen 18:30 Uhr in der Feldgemarkung aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des 170 cm großen, korpulenten Mannes mit dunklen kurzen Haaren und Dreitagebart geben? Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr-Mudersbach: Alkoholfahrt endet im Krankenhaus

Mit über 1,8 Promille setzte sich ein 46-Jähriger am Samstag (07.06.2025) hinter das Steuer seines Kia und fuhr los. Von Erda kommend in Richtung Mudersbach verlor er auf der L 3287 gegen 18:15 Uhr die Kontrolle, kam eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr rund 100 Meter den Straßengraben sowie die Böschung und prallte frontal gegen einen Baum. Der Kia-Fahrer, sowie seine 42-jährige Beifahrerin mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der graue ED cee´d wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit etwa 12.000 Euro. Für den 46-Jährigen folgte eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Herborn- Sechs Autos im Kallenbachswäldchen durchwühlt

Unbekannte haben zwischen 19:30 Uhr am Samstag (07.06.2025) und 10:30 Uhr am Sonntag (07.06.2025) mehrere Autos im Kallenbachswäldchen nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Polizei nahm sechs Anzeigen auf. Aus der Mittelkonsole eines Renaults stahlen die Diebe ein Samsung-Handy. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals den Hinweis: Gelegenheit macht Diebe. Stellen Sie ihr Auto niemals unverschlossen ab, auch nicht auf ihrem Grundstück oder wenn Sie das Fahrzeug nur für einen kurzen Moment verlassen. Einige wenige Momente reichen den Dieben um in ihr Auto zu greifen und Wertgegenstände zu stehlen.

Lahnau / A45: Unfall auf der A45 - Zeugen gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost auf der A45 am 04.06.2025 sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der rechten der drei Fahrstreifen. Plötzlich wechselte er nach links auf die mittlere Spur, auf der sich ein 42-Jähriger mit seinem Ford befand. Der Focus-Fahrer bemerkte offenbar den Spurwechsel des Actros-Sattelzugs und bremste sein Fahrzeug ab. Der Ford geriet vermutlich aufgrund des starken Regens auf der Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen das Heck des Sattelaufliegers. Von dort schleuderte er weiter und stieß frontal gegen die Mittelschutzplanke. Der aus Langgöns stammende Ford-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 26.600 Euro. Die Polizeiautobahnstation bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer (06033) 70435010 zu kontaktieren.

Wetzlar-Hermannstein: Hakenkreuz an Brückenpfeiler gesprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte ein 50 cm x 50 cm großes Hakenkreuz an den Pfeiler der Brücke B277 am Fußweg zwischen Altenstädten und Hermannstein. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntag (08.06.2025), 09:15 Uhr und Montag (09.06.2025), 09:15 Uhr verdächtige Personen an der Brücke der B277 am Kleinaltenstädter Fußpfad aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell