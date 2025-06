POL-LDK: einmal Haftbefehl, einmal Ausnüchterung + von der Fahrbahn abgekommen +an Geldautomaten gehebelt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg- einmal Haftbefehl, einmal Ausnüchterung

Aufmerksame Zeugen meldeten gestern Abend (05.06.2025) auf dem Parkplatz der Wilhelm-von-Oranien-Schule zwei Personen, die auf dem Parkplatz geschüttet zündelten. Nachdem sie die Zeugen bemerkten, löschten die Männer das Feuer und gingen schnellen Schrittes über den Radweg neben der Bundesstraße davon. Zu einem Schaden kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die alarmierten Polizisten nahmen einen 28- und einen 32-Jährigen noch in der Nähe vorläufig fest. Bei der Überprüfung des 32-jährigen Wohnsitzlosen stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 28-jährige, ebenfalls wohnsitzlose und stark alkoholisierte Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen.

Greifenthal: von der Fahrbahn abgekommen

Die Polizei Herborn sucht nach einem Autofahrer, der zwischen dem 27.05.2025, 08:00 Uhr und dem 30.05.2025, 08:00 Uhr ein Verkehrsschild beschädigte. Offenbar war er auf der L3282 von Greifenstein-Holzhausen in Richtung Katzenfurth unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug kurz vor Greifenthal nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Wegweiser-Schild kollidierte. Der Unfallfahrer fuhr durch das Gras weiter bergabwärts bis zu einem Feldweg, wo sich seine Spur verlor. Die Polizei stellte mehrere Fahrzeugtrümmer eines VW Golfs VI sicher, die vermutlich vom Fahrzeug des Unfallfahrers stammen. Der Schaden am Schild beläuft sich auf 900 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- an Geldautomaten gehebelt

Am Donnerstag (05.06.2025) brachen Unbekannte zunächst die Eingangs-Schiebetür zur Postbankfiliale in der Sophienstaße auf und drangen in den Vorraum ein. Dort machten sie sich an einem Geldautomaten zu schaffen und versuchten den Geldausgabeschacht aufzuhebeln. Der Automat hielt jedoch stand. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 10.000 Euro. Zeugen, die zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Sophienstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

