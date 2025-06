Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tür eingetreten + Parkplatzrempler

Dillenburg (ots)

Breitscheid-Medenbach: Tür eingetreten

In der Hauptstraße hat ein Unbekannter in der vergangenen Nacht die Haustür eines Einfamilienhauses eingetreten. Gegen 01:20 Uhr wachten die Eigentümer durch einen lauten Knall auf. Bei der anschließenden Nachschau, bemerkten sie die kaputte Tür. Der Vandale war bereits geflüchtet. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Wem sind in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Parkplatzrempler

Auf noch unbekannte Weise beschädigte ein Unbekannter bereits am 24.05.2025 einen auf dem LIDL-Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten grünen Smart an der Beifahrerseite. Die Reparatur wird 3.000 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Dillenburger Polizei ermittelt nun in einer Unfallflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Pkw handeln müsste, geben? Wem ist ein schwarzer Pkw mit einem Schaden an der rechten Frontstoßstange aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

