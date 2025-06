POL-LDK: geklaute Kennzeichen am und Drogen im Auto

Dillenburg (ots) - Sinn: Vorsicht aktuell rufen Betrüger an Seit heute Mittag haben sich Betrüger offenbar mal wieder den Lahn-Dill-Kreis vorgenommen. Die Anrufe erreichten Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich in der Gemeinde Sinn und ihren Ortsteilen. Bislang versuchten es die Betrüger am heutigen Tag mit der ganz typischen Variante des angeblich schweren Verkehrsunfalls eines Familienmitglieds. Bei einem weiteren ...

