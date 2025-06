Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Toyota gefahren - Zeugen gesucht + Hakenkreuz an der Unterführung + Unfallflucht beim Eitzenhöfer + Diesel abgepumpt

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Toyota gefahren - Zeugen gesucht

Weil er einen Toyota unbefugt genutzt hat, ermittelt nun die Dillenburger Polizei. Ein bislang Unbekannter kam offenbar unbefugt an einen Zweitschlüssel für einen in der Hauptstraße geparkten roten Yaris und nutzte diesen ohne die Erlaubnis des Eigentümers. Der Nutzer fuhr im Zeitraum vom 24.05.2025 bis zum 27.05.2025 rund 1.000 Kilometer mit dem Toyota. Da am Yaris eine Beschädigung an der rechten Heckstoßstange festgestellt wurde, könnte dieser gegebenenfalls im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall aufgefallen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem ist der rote Toyota Yaris mit DIL-Kennzeichen insbesondere im Bereich Herborn oder Dillenburg aufgefallen? Wem ist das Fahrzeug im Bereich des Herborner Gymnasiums mit lauter Musik aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Insassen geben? Wem ist das Auto im Zusammenhang mit einem Unfall bzw. einer Unfallflucht aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Bischoffen- Hakenkreuz an der Unterführung

Zwischen 16.00 Uhr am Samstag (31.05.2025) und 10:00 Uhr am Sonntag (01.06.2025) sprühten Unbekannte ein rund 120 cm x 120 cm großes Hakenkreuz an die Wand des Betondurchlasses der Bundesstraße 255. Mit schwarzer Farbe schmierten sie das Hakenkreuz an die äußere Wand der Durchfahrt des Rad- und Fußweges unter der B255 zur Bleichstraße. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Herborn- Unfallflucht beim Eitzenhöfer

Der Besitzer eines BMW stellte seinen grauen 5er gestern (02.06.2025) um 11:00 Uhr auf dem Eitzenhöfer-Parkplatz "Am Hintersand" ab. Als er 50 Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Die Reparatur wird rund 900 Euro kosten. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Fahrzeug, welches links neben dem BMW parkte und diesen vermutlich beim Ausparken beschädigte. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Ehringshausen - Diesel abgepumpt

Rund 570 Liter Diesel haben Unbekannte aus dem Tank einer Sattelzugmaschine abgepumpt. Der DAF-Lkw stand zwischen Samstagmorgen (31.05.2025), 06:25 Uhr und Montagmorgen (02.06.2025), 06:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Katzenfurt an der A45. Die Polizei beziffert den Schaden mit 800 Euro. Zeugenhinweise zu den Dieseldieben erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer (06033) 7043501-0

Kerstin Müller, Pressesprecherin

