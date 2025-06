Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gelegenheit macht Diebe - in Autos gegriffen + Unfallflucht in der Konrad-Adenauer-Straße + Verkehrssünder unter die Lupe genommen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots)

Haiger- Gelegenheit macht Diebe - in Autos gegriffen

Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen wurden in den vergangenen Wochen der Dillenburger Polizei gemeldet. Mindestens sieben Taten hat die Polizei, insbesondere in den Ortsteilen Fellerdilln und Rodenbach, zu verzeichnen. In der Regel schlugen die Diebe zur Nachtzeit zu. Sie suchten unverschlossene Fahrzeuge, auch auf Privatgrundstücken, auf und stahlen Geldbörsen auf den Autos. In zwei Fällen kam es mit gestohlenen EC-Karten zu Bargeldabhebungen und Zigarettenkäufen.

Begünstigt werden diese Taten durch sichtbar im Auto zurückgelassene Taschen, Geldbörsen oder Bargeld. Dabei sind für die Diebe auch Kleingeldsummen interessant. Wichtige Dokumente sollten ohnehin nicht im Auto aufbewahrt werden.

Den Tätern reichen wenige Sekunden, um an die Beute zu gelangen. Ebenso schnell treffen sie häufig den Tatentschluss. Deshalb sollten Sie ihr Auto auch beim noch so kurzen Verlassen abschließen. Dies gilt auch für das Abstellen auf dem eigenen Grundstück. Darüber hinaus: Sollten Sie verdächtige Personen beobachten, die beispielsweise auf einem Parkplatz herumlungern und sich zwischen den Autos aufhalten, informieren Sie die Polizei.

Dillenburg: Unfallflucht in der Konrad-Adenauer-Straße

Gegen 07:25 Uhr fuhr eine 28-jährige Kia-Fahrerin, am 22.05.2025, auf der Konrad-Adenauer-Allee aus Richtung des Kreisverkehrs am Nordportal des Schlossberg Tunnels in Richtung Haiger. Sie war auf der rechten der beiden Fahrpuren unterwegs. Links neben ihr fuhr eine Renault-Fahrerin in ihrem blauen Clio. Aus dem Auweg kommend fuhr ein Unbekannter auf die Einfädelspur der B277 in Richtung Haiger. Ohne auf die Kia-Fahrerin zu achten, scherte der Unbekannte aus und fuhr unmittelbar vor den Kia. Nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver konnte die 28-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten verhindern, touchierte bei ihrem Ausweichmanöver allerdings den links neben ihr fahrenden Clio. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit 1.200 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Bischoffen / Zollbuche / Herborn: Verkehrssünder unter die Lupe genommen

Am 23.05.2025 kontrollierten Mitarbeitende des Regionalen Verkehrsdienstes zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr auf der B255 zwischen dem Aartalsee und der Zollbuche. Sie hielten in diesem Zeitraum 23 Motorräder an. Erfreuliches Ergebnis: Alle kontrollierten Zweiräder entsprachen den Vorschriften. Gleichzeitig führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen in diesem Bereich durch. 16 Pkws waren zu schnell und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis war auf der Strecke mit 141 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs und fuhr damit nur knapp an einem Fahrverbot vorbei. Sechs weitere Autos waren mit mehr als 130 km/h unterwegs und damit auch deutlich zu schnell. Auf alle Fahrer kommen ein Bußgeld von 200 Euro, sowie ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu.

Zudem nahmen die Verkehrsspezialisten einen Traktor samt Anhänger eines aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammenden Fahrer unter die Lupe. Er transportierte seinen Holzvorrat und nutzte dazu einen vor etwa 30 Jahren selbst konstruierten und gebauten Anhänger. Für diesen lag somit keine Typgenehmigung und auch keine Kennzeichnung mit einem Wiederholungskennzeichen vor. Die Bereifung des Anhängers hatte ebenfalls schon 30 Jahre auf sich und wies an den Reifenflanken massive Risse und Alterserscheinungen auf. Die Sicherung des geladenen Holzes war zudem mangelhaft. Die Polizisten untersagten die weitere Nutzung des Anhängers. Aufgrund der Verstöße muss der Fahrer mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen.

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über Raser und illegale Tuner im Stadtgebiet Herborn gab, kontrollierten die Beamten von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr im Stadtbereich und Umgebung. Mehrere getunte Autos stellten die Polizisten auf verschiedenen Parkplätzen von Einkaufsmärkten fest. Sie führten Kontrollen durch, es gab jedoch keine Beanstandungen.

Gegen 22:00 Uhr bemerkte eine Zivilstreife auf der B 277 im Bereich der "Reuterberg-Kreuzung" an der "rotzeigenden" Ampelanlage einen Mercedes Benz mit Kölner Zulassung. Als die Ampel auf "grün" umschaltete beschleunigte der Fahrer seinen AMG sofort mit durchdrehender Bereifung. Die B 277 von Herborn nach Dillenburg befuhr er nahezu unter Vollbeschleunigung. Lediglich an zwei folgenden Ampelanlagen in den Kreuzungsbereichen verlangsamte er seinen AMG kurzfristig aufgrund der "roten" Ampeln um im Anschluss sofort wieder unter Volllast beschleunigen.

Auf der zweispurigen Bundesstraße von Herborn nach Dillenburg ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgewiesen. Der AMG-Fahrer raste über die Bundesstraße in Richtung Dillenburg und erreichte eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Gemeinsam mit einem zweiten Zivil-Fahrzeug hielten die Ermittler den in Dillenburg wohnhaften Benz-Fahrer in Höhe Niederscheld an. Die Verkehrsspezialisten stellten die ukrainische Fahrererlaubnis des in AMG-Fahrers sicher und leiteten ein Verfahren wegen des illegalen Fahrzeugrennens ein.

++ Die Bilder gehören zu dieser Meldung und dürfen im Rahmen der Berichtserstattung genutzt werden ++

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell