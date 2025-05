Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: Mann droht Polizisten mit Gewehr - DEIG-Einsatz ermöglicht Festnahme

Dillenburg (ots)

Ein 50-jähriger Mann hat am Mittwochabend (28.5.) für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Der Mann drohte Polizeibeamten mit einem Gewehr, erst der Einsatz eines Distanzelektoimpulsgeräts (=DEIG, auch als "Taser" bekannt), ermöglichte die Festnahme des Mannes.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 19.50 Uhr eine Auseinandersetzung nahe einer Obdachlosenunterkunft im Ortsteil Seelbach, bei dem der 50-Jährige einen Hammer nach einem Mann geworfen haben soll. Der Angreifer trage zudem ein Gewehr mit sich herum. Sofort entsandte Streifen der Herborner und Dillenburger Polizei, die u.a. ein DEIG mitführten, sprachen den Mann bei Eintreffen an. Statt den Anweisungen Folge zu leisten, nahm der 50-Jährige das Gewehr und zielte in Richtung der Beamten, ohne zu schießen. Sodann legte er das Gewehr wieder ab griff nach zwei Hämmern. Erneut angesprochen ließ er die Hämmer fallen, ging aber nun in Richtung eines am Boden liegenden Messers. Die Beamten mussten letztlich das DEIG einsetzten, was sofort Wirkung zeigte. Der Mann fiel zu Boden und konnte gefahrlos festgenommen werden. Er wurde leicht verletzt. Bei der Langwaffe handelte es sich letztlich um ein erlaubnisfreies Luftgewehr, welches nicht geladen war.

Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene durch den Hammerwurf zuvor einem 38-Jährigen eine Kopfplatzwunde zugefügt hatte. Opfer und Angreifer waren stark alkoholisiert. Der Rettungsdienst brachte beide zur Untersuchung in Krankenhäuser. Die Beamten blieben unverletzt. Sie stellten das Luftgewehr des Angreifers sicher, veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell