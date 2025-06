Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.06.2025.

Salzgitter (ots)

Dreiste Tätermasche.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 02.06.2025, 10:00 Uhr.

Ein hoch betagter Senior wurde auf offener Straße von einer Frau angesprochen. In diesem Gespräch bat die Frau um etwas zu trinken und daraufhin hatte der Mann diese mit zu sich nach Hause genommen.

Nachdem die Täterin mit in die Wohnung genommen wurde, habe sie in einem offensichtlich unbemerkten Moment eine Geldbörde mit Inhalt erbeutet und einen Schaden von ca. 100 Euro verursacht. Die Frau flüchtete anschließend aus der Wohnung und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre alt, gut gekleidet und hatte ein "seriöses Auftreten". Die Polizei in Salzgitter bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

