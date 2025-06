Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 02.06.2025: Flugzeugabsturz bei Edemissen

Peine (ots)

Wie berichtet stürzte am 01.06.2025 gegen 16:15 Uhr ein Kleinflugzeug zwischen den Ortschaften Edemissen und Oedesse ab. Mittlerweile steht fest, dass es sich beim verstorbenen Piloten um den 58-jährigen Eigner der Maschine handelte. Der Mann, der sich alleine im Flugzeug befand, stammte aus Hessen und ist zuvor in Schleswig-Holstein gestartet. Bei dem Absturz ist die Maschine vollständig zerstört worden, außerdem ist ein Auto und mindestens ein Haus durch Trümmerteile beschädigt worden. Die Absturzstelle und auch die angrenzende L320 ist die ganze Nacht hindurch abgesperrt gewesen. Seit dem Abend hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Braunschweig die Ermittlungen zur Absturzursache übernommen. Rückfragen zur Ursache und deren Ermittlungen sind an die BFU unter 0531 3548-333 zu richten.

