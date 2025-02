Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schussabgabe mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Olpe (ots)

Ein 49-Jähriger Siegerländer hat am Dienstag (11.02.2025) gegen 13:45 Uhr einen Polizeieinsatz in Olpe ausgelöst.

Die Polizeileitstelle erhielt zu diesem Zeitpunkt Kenntnis darüber, dass ein Mann in Begleitung einer Frau auf der "Johannes-Hatzfeld-Straße" in der Nähe von unbeteiligten Kindern mit einer Waffe in die Luft geschossen hatte.

Als die Polizei vor Ort eintraf hatte sich das Paar bereits vom Tatort entfernt. Aufgefundene Patronen-hülsen ließen jedoch den Schluss zu, dass es sich um Schreckschussmunition handelte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann mit seiner 22-jährigen Begleiterin am ZOB in Olpe angetroffen werden. Hierbei konnte eine deutliche Alkoholisierung des Tatverdächtigen festgestellt werden. Ebenso ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Durchsuchung konnte schließlich auch eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Personen wurden zunächst der Polizeiwache Olpe zugeführt und der 49-jährige in Gewahrsam genommen. Die genauen Hintergründe der Schussabgabe konnten bislang noch nicht geklärt werden. Ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

