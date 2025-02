Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Attendorn

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 07. Februar und Montag,10. Februar, in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße ein. In der Wohnung wurden diverse Schubladen und Schränke geöffnet. Ob den Tätern dabei Beute in die Hände fiel, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt mindestens im hohen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

