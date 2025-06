Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 01.06.2025: Flugzeugabsturz bei Edemissen (Landkreis Peine)

Peine (ots)

Am 01.06.2025 gegen 16:15 Uhr wurde der Polizei in Peine der Absturz eines Flugzeuges zwischen den Ortschaften Edemissen und Oedesse gemeldet. Ein Kleinflugzeug ist aus bislang unklarer Ursache auf ein Feld gestürzt. Bei dem Unglück verlor der allein im Flugzeug befindliche Pilot sein Leben. An der Absturzstelle sind keine weiteren Personen zu Schaden gekommen. Neben der Polizei waren mehrere Ortsfeuerwehren, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten musste zeitweise die benachbarte L320 gesperrt werden. Die Umstände des Absturzes und die Unfallursache wird von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermittelt.

