POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und Thiede vom 01.06.2025

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Diebstahl, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kurt-Schumacher-Ring 102, Samstag 31.05.2025, 13:00-21:30 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten das Anzeigedisplay des im oben genannten Zeitraum vor einem Discounter abgestellten E-Bikes. Im Rahmen der Anzeigeerstattung konnten keinerlei Täterhinweise erlangt werden. Der entstandene Schaden wird auf 200,00 Euro geschätzt. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Fahrzeug geführt unter Betäubungsmitteleinfluss, Danziger Straße 100, 38239 Salzgitter-Thiede, Sonntag 01.06.2025, gegen 00:00 Uhr Einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter fiel im Bereich Salzgitter-Thiede eine schwarze Limousine auf, die von der Breslauer Straße in die Danziger Straße einbog. In der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Funkstreifenwagenbesatzung diverse körperliche Auffälligkeiten fest. Dem 48-jährige Fahrzeugführer aus Braunschweig wurden freiwillige Tests zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit angeboten. In diesen Test erhärtete sich der Verdacht, dass der Herr unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein anschließend durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain. Der Betroffene wurde zur Blutprobenentnahme auf eine Polizeidienststelle verbracht. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau aller psychoaktiven Substanzen in seinem Blut untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Kokain, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Verstoß gegen das Waffengesetz, Peiner Straße 246, 38229 Salzgitter, Sonntag 01.06.2025, 01:35 Uhr Zur oben genannten Zeit wird ein 21-jähriger Salzgitteraner mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ein auf dem Beifahrersitz deponiertes verbotenes Springmesser mit einer Klingenlänge von 9,5 cm festgestellt werden. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das Messer wurde sichergestellt.

