Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "SWAT-Einsatz" in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Polizeistreifen rückten am Sonntagmittag aus, nachdem den Beamten eine vermummte Person mit einem Gewehr in der Innenstadt gemeldet worden war. In der Lauterstraße stoppten Einsatzkräfte zwei Verdächtige. Die Personen entpuppten sich als vermeintliche Kollegen eines "SWAT-Kommandos". Sie waren Teilnehmer einer Cosplay-Veranstaltung im Japanischen Garten. Die Manga-Fans hatten sich fantasievoll als Spezialkräfte der US-Polizei verkleidet. Von ihrem Gewehr ging keine Gefahr aus, da es sich um ein Kinderspielzeug handelte. Das "SWAT-Team" wurde im Hinblick auf sein Erscheinungsbild in Kombination mit dem "Spielgewehr" entsprechend sensibilisiert. Die Manga-Fans waren einsichtig und verstauten das Spielzeug in einer Tasche. Ein weiteres polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell