PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "SWAT-Einsatz" in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Polizeistreifen rückten am Sonntagmittag aus, nachdem den Beamten eine vermummte Person mit einem Gewehr in der Innenstadt gemeldet worden war. In der Lauterstraße stoppten Einsatzkräfte zwei Verdächtige. Die Personen entpuppten sich als vermeintliche Kollegen eines "SWAT-Kommandos". Sie waren Teilnehmer einer Cosplay-Veranstaltung im Japanischen Garten. Die Manga-Fans hatten sich fantasievoll als Spezialkräfte der US-Polizei verkleidet. Von ihrem Gewehr ging keine Gefahr aus, da es sich um ein Kinderspielzeug handelte. Das "SWAT-Team" wurde im Hinblick auf sein Erscheinungsbild in Kombination mit dem "Spielgewehr" entsprechend sensibilisiert. Die Manga-Fans waren einsichtig und verstauten das Spielzeug in einer Tasche. Ein weiteres polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:28

    POL-PDKL: Schlangenlinien und andere Auffälligkeiten...

    Otterberg/Kaiserslautern (ots) - Durch seine Schlangenlinien ist ein Autofahrer in der Nacht zu Montag auf der A63 aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, wurde auf die merkwürdige Fahrweise des anderen Wagens aufmerksam und verständigte die Polizei. Dank des Zeugenhinweises, dass der Pkw die Autobahn bei Sembach verlassen hatte, konnte das Fahrzeug in Otterberg gesichtet und ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:16

    POL-PDKL: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Weil er mit einem Motorroller unterwegs war, der keine Kennzeichen hatte, wollte eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn einen jungen Mann stoppen. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete vom Schwimmbad aus über einen Feldweg in Richtung Autobahn. Die Polizeibeamten folgten dem Mann, bis dieser in einen Pfad abbog, der mit ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:13

    POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrer gefährden sich und andere!

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Wochenende mehrere alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Autofahrer musste vorsorglich seinen Fahrzeugschlüssel abgeben, damit er nicht betrunken fährt. Weil er in Schlangenlinien fuhr, fiel einer Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen in der Zollamtstraße der Fahrer eines E-Scooters auf. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen. Während der Kontrolle stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren