POL-FR: Waldkirch: Nach versuchtem Totschlag in Haft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 25.05.2025, in dem Zeitraum zwischen 23.30 und 00.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür aufzuhebeln, um in ein Wohnhaus in der Straße "Im Helbling" in Tannenkirch zu gelangen. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in das Wohnhaus. Vielleicht wurde diese bei der Tatausführung auch gestört. Die ...

