Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlangenlinien und andere Auffälligkeiten...

Otterberg/Kaiserslautern (ots)

Durch seine Schlangenlinien ist ein Autofahrer in der Nacht zu Montag auf der A63 aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, wurde auf die merkwürdige Fahrweise des anderen Wagens aufmerksam und verständigte die Polizei.

Dank des Zeugenhinweises, dass der Pkw die Autobahn bei Sembach verlassen hatte, konnte das Fahrzeug in Otterberg gesichtet und kontrolliert werden. Der 41-jährige Mann am Steuer roch stark nach Alkohol, und ein Atemtest bestätigte einen hohen "Pegel": Demnach hatte der Fahrer 2,92 Promille intus.

Der 41-Jährige musste das Auto vor Ort stehen lassen und die Polizisten zur nächsten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.

Bereits am späten Samstagabend hatte eine Streife einen E-Scooter-Fahrer in Kaiserslautern gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten.

Darauf angesprochen, räumte der 44-Jährige ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. - Und offenbar nicht nur das: Ein Urintest reagierte gleich auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen positiv; demnach hatte der Mann neben dem Wirkstoff THC auch Amphetamin in sich.

Die Weiterfahrt wurde dem 44-Jährigen untersagt. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

