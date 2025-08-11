PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er mit einem Motorroller unterwegs war, der keine Kennzeichen hatte, wollte eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn einen jungen Mann stoppen. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete vom Schwimmbad aus über einen Feldweg in Richtung Autobahn. Die Polizeibeamten folgten dem Mann, bis dieser in einen Pfad abbog, der mit dem Streifenwagen nicht befahren werden konnte.

Allerdings hatte der Unbekannte unterwegs einen Luftfilter des Rollers verloren. Dieser wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Die Ermittler bitten um Hinweise auf den Unbekannten sowie den nicht angemeldeten Roller unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  11.08.2025 – 14:13

    POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrer gefährden sich und andere!

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Wochenende mehrere alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Autofahrer musste vorsorglich seinen Fahrzeugschlüssel abgeben, damit er nicht betrunken fährt. Weil er in Schlangenlinien fuhr, fiel einer Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen in der Zollamtstraße der Fahrer eines E-Scooters auf. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen. Während der Kontrolle stellte ...

    mehr
  11.08.2025 – 13:53

    POL-PDKL: Diebe ziehen ohne Beute ab

    Kaiserslautern (ots) - Mit leeren Händen sind Diebe vermutlich am Sonntagnachmittag am Stiftsplatz abgezogen. Die Unbekannten hatten sich zwischen 14.40 und 17 Uhr in einem Parkhaus an einem Chevrolet Malibu zu schaffen gemacht. Sie drangen in den - wahrscheinlich unverschlossenen - Pkw ein und durchwühlten den Innenraum. Allerdings fanden die Täter offenbar nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen ...

    mehr
  11.08.2025 – 13:39

    POL-PDKL: Drogen konsumiert und nach Gästen geschlagen

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf dem "Rodenbacher Waldfest" sind in der Nacht zum Sonntag drei Männer unangenehm aufgefallen. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach aktuellen Erkenntnissen konsumierten die Männer augenscheinlich Kokain. Dies fiel gegen 0:30 Uhr Festbesuchern auf, weshalb sie das Trio ansprachen. Die ...

    mehr
