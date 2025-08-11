Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er mit einem Motorroller unterwegs war, der keine Kennzeichen hatte, wollte eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn einen jungen Mann stoppen. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete vom Schwimmbad aus über einen Feldweg in Richtung Autobahn. Die Polizeibeamten folgten dem Mann, bis dieser in einen Pfad abbog, der mit dem Streifenwagen nicht befahren werden konnte.

Allerdings hatte der Unbekannte unterwegs einen Luftfilter des Rollers verloren. Dieser wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Die Ermittler bitten um Hinweise auf den Unbekannten sowie den nicht angemeldeten Roller unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

