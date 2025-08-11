PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogen konsumiert und nach Gästen geschlagen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf dem "Rodenbacher Waldfest" sind in der Nacht zum Sonntag drei Männer unangenehm aufgefallen. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach aktuellen Erkenntnissen konsumierten die Männer augenscheinlich Kokain. Dies fiel gegen 0:30 Uhr Festbesuchern auf, weshalb sie das Trio ansprachen. Die Männer reagierten aggressiv, beleidigten und schlugen nach den Zeugen. Sie verletzten einen 34-Jährigen am Auge, dann liefen sie davon. Die Polizei kam zwei Tatverdächtigen im Alter von 23 und 24 Jahren auf die Spur. Die Ermittlungen nach dem dritten Mann dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

