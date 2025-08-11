Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist im Volkspark

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Sonntagmittag in die Donnersbergstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete kurz nach 13 Uhr aus dem Volkspark, dass er einen Mann beobachtet habe, der sich in aller Öffentlichkeit selbst befriedige und sich dabei in der Nähe einer Frau aufhalte, die dort in der Sonne liege.

Die ausgerückte Streife konnte den Exhibitionisten vor Ort nicht mehr feststellen, wohl aber die sich sonnende Dame und in der Nähe einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Der Tatverdächtige wurde polizeilich überprüft und seine Personalien notiert. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Von der "Sonnenanbeterin" erhielten die Beamten allerdings keine Unterstützung. Sie verhielt sich völlig unkooperativ und gab an, dass der Exhibitionist sie nicht gestört habe. Auch mit dem Hinweis, dass mit ihrer Aussage möglicherweise künftige Sexualstraftaten verhindert werden könnten, wollte die 31-Jährige keine Angaben zum Täter machen und sagte aus, den Mann nicht beschreiben zu können.

Da die Frau während des Gesprächs auf die Beamten den Eindruck machte, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde auch sie einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Durchsuchung ihrer Sachen nach Betäubungsmitteln wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Außerdem stellten die Polizisten eine neuwertige Sporthose sicher, bei der es sich um Diebesgut handeln könnte. Auch hierzu laufen weitere Ermittlungen. |cri

