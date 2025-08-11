PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist im Volkspark

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Sonntagmittag in die Donnersbergstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete kurz nach 13 Uhr aus dem Volkspark, dass er einen Mann beobachtet habe, der sich in aller Öffentlichkeit selbst befriedige und sich dabei in der Nähe einer Frau aufhalte, die dort in der Sonne liege.

Die ausgerückte Streife konnte den Exhibitionisten vor Ort nicht mehr feststellen, wohl aber die sich sonnende Dame und in der Nähe einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Der Tatverdächtige wurde polizeilich überprüft und seine Personalien notiert. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Von der "Sonnenanbeterin" erhielten die Beamten allerdings keine Unterstützung. Sie verhielt sich völlig unkooperativ und gab an, dass der Exhibitionist sie nicht gestört habe. Auch mit dem Hinweis, dass mit ihrer Aussage möglicherweise künftige Sexualstraftaten verhindert werden könnten, wollte die 31-Jährige keine Angaben zum Täter machen und sagte aus, den Mann nicht beschreiben zu können.

Da die Frau während des Gesprächs auf die Beamten den Eindruck machte, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde auch sie einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Durchsuchung ihrer Sachen nach Betäubungsmitteln wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Außerdem stellten die Polizisten eine neuwertige Sporthose sicher, bei der es sich um Diebesgut handeln könnte. Auch hierzu laufen weitere Ermittlungen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 01:11

    POL-PDKL: Spannender Fußballabend auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Im ausverkauften Fritz Walter Stadion traten am Samstagabend die Mannschaften des 1.FC Kaiserslautern und des FC Schalke 04 gegeneinander an. Rund 5000 Gastfans begleiteten ihre Mannschaft in die Westpfalz. Die roten Teufel konnten die Partie nach einem verwandelten Elfmeter mit 1:0 für sich entscheiden. Die Anreise verlief ohne Vorkommnisse. Während des Spiels kam es zu einem Becherwurf bei dem ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 11:04

    POL-PDKL: 23-Jähriger attackiert Autofahrer und Polizeibeamte

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Mall zu einem Zwischenfall: Ein 23-Jähriger aus Kaiserslautern überquerte gemeinsam mit drei weiteren Personen die Fahrbahn und behinderte dabei den fließenden Verkehr. Es entwickelte sich ein Streit mit einem Autofahrer. Der Beschuldigte trat gegen dessen Fahrzeug, sprang auf die Motorhaube und bespuckte den Fahrer. Später am Stiftsplatz fiel er ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:49

    POL-PDKL: Radfahrer mit 1,82 Promille gestoppt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streife in der Pirmasenser Straße einen 50-jährigen Radfahrer aus Kaiserslautern. Der Mann war ohne Beleuchtung mit unsicherem Fahrstil unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Mann kommt nun ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren