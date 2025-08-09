POL-PDKL: Radfahrer mit 1,82 Promille gestoppt

Kaiserslautern (ots) - Ein 13-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in der Kantstraße verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Das Kind fuhr gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad vom Betzenberg kommend in die Richtung Innenstadt. Vermutlich war der Junge zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Lenker und stürzte. Der 13-Jährige verletzte sich im Gesichts- und Armbereich. Sanitäter ...

