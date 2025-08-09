PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer mit 1,82 Promille gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streife in der Pirmasenser Straße einen 50-jährigen Radfahrer aus Kaiserslautern. Der Mann war ohne Beleuchtung mit unsicherem Fahrstil unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:03

    POL-PDKL: Mit Teppichmesser bedroht - Polizei nimmt Frau fest

    Kaiserslautern (ots) - Weil eine Frau am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Straße zuerst einen Autofahrer und später auch Polizisten mit einem Cutter-Messer bedrohte, mussten die Einsatzkräfte zum Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), beziehungsweise zur Schusswaffe greifen. Aufgefallen war die 47-Jährige einem Pkw-Fahrer gegen 16:20 Uhr, als sie sich während eines Parkvorgangs vor sein Auto stellte und den Mann ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:08

    POL-PDKL: Bei Fahrradsturz verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 13-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in der Kantstraße verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Das Kind fuhr gegen 15:30 Uhr mit dem Fahrrad vom Betzenberg kommend in die Richtung Innenstadt. Vermutlich war der Junge zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Lenker und stürzte. Der 13-Jährige verletzte sich im Gesichts- und Armbereich. Sanitäter ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:07

    POL-PDKL: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

    Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Otterberger Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,99 Promille intus. Er war gegen 15 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er seinen Pkw in auffälliger Weise lenkte. Die Streife stoppte daraufhin den Fahrer. Während der Kontrolle war sofort klar: Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren