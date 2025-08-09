Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Radfahrer mit 1,82 Promille gestoppt
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Streife in der Pirmasenser Straße einen 50-jährigen Radfahrer aus Kaiserslautern. Der Mann war ohne Beleuchtung mit unsicherem Fahrstil unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.|pvd
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell