Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Otterberger Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,99 Promille intus. Er war gegen 15 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er seinen Pkw in auffälliger Weise lenkte. Die Streife stoppte daraufhin den Fahrer. Während der Kontrolle war sofort klar: Der 53-Jährige ist alkoholisiert. Eine Alkoholfahne schlug den Einsatzkräften entgegen, außerdem schwankte der Mann und lallte stark. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Für den 53-Jährigen war damit die Fahrt zu Ende. Er musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf den Verantwortlichen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell