POL-HR: Diebstahl aus Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025: Borken/Hessen Mehrere PKW-Aufbrüche in Nassenerfurth - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Freitag, 01.08.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 02.08.2025, 11:00 Uhr Am vergangenen Wochenende kam es im Borkener Stadtteil Nassenerfurth zu insgesamt drei Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Die bislang ...

mehr