Polizei Homberg

POL-HR: Erneut E-Scooter entwendet - Diebe schlagen in Morschen zu

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025:

Morschen

Tatzeit: Sonntag, 03.08.2025, 13.00 Uhr bis 15:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Elektroscooter der Marke "Zhejing Chihui" in der Brückenstraße in Neumorschen.

Das Fahrzeug war vom Eigentümer vor seinem Wohnhaus abgestellt und mit einer Lenkradsperre gesichert. Trotz der vorhandenen Sicherung gelang es den Tätern, den E-Scooter zu entwenden und vom Tatort zu flüchten.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Elektroroller das Versicherungskennzeichen "649 BNR" angebracht.

Der Wert des gestohlenen Rollers liegt im oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

