POL-HR: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Enkeltrick

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.08.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, 31.07.2025, 17:35 Uhr

Dank der Geistesgegenwärtigkeit einer Bankangestellten konnte am Donnerstagnachmittag, 31.07.2025, ein versuchter Enkeltrick in Fritzlar verhindert werden. Die Täter gingen leer aus.

Gegen 17:35 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin einer örtlichen Bank bei der Polizeistation Fritzlar. Ihr war aufgefallen, dass ein 85-jähriger Kunde einen hohen Geldbetrag in Höhe von 17.000 Euro abheben wollte.

Der Senior wurde von bislang unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert und bezüglich seiner finanziellen Situation befragt. Zudem sei er aufgefordert worden, die Abhebung des Geldes zu veranlassen. Eine persönliche Übergabe des Geldes sollte anschließend erfolgen.

Die Bankmitarbeiterin reagierte vorbildlich und alarmierte umgehend die Polizei. Dank ihres schnellen Handelns und des raschen Eingreifens der entsandten Polizeibeamten konnte die Geldübergabe verhindert und der Mann vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden.

Die Polizei warnt: Betrüger nutzen gezielt das Vertrauen älterer Menschen aus.

Beim sogenannten "Enkeltrick" geben sich die Täter am Telefon als Verwandte oder Bekannte aus und täuschen eine Notlage vor, um an Geld zu gelangen. Daher beachten Sie bitte folgende Hinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. - Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. - Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wichtig: Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

