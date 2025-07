Polizei Homberg

POL-HR: Serie von Gartenhütteneinbrüchen in Spangenberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Montag, 28.07.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 29.07.2025, 13:00 Uhr

Zwischen Montag, dem 28.07.2025,18:00 Uhr und Dienstag, dem 29.07.2025, 13:00 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage Schöffhöfen in Spangenberg zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu sieben Parzellen und durchtrennten nach ersten Erkenntnissen die an den Gartenhütten angebrachten Vorhängeschlösser mit einem bislang unbekannten Werkzeug.

Aus den Hütten wurden unter anderem verschiedene Werkzeuge entwendet.

Eine genaue Aufstellung des Diebesguts ist derzeit nicht möglich, da sich einige Eigentümer der betroffenen Hütten aktuell im Urlaub befinden.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Polizeistation in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Kleingartensiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell