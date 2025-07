Polizei Homberg

POL-HR: Vandalismus am Fischteich in Spangenberg - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.07.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Freitag, 25.07.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 28.07.2025, 12:30 Uhr

Zwischen Freitagmittag, 25.07.2025 und Montagmittag, 28.07.2025, kam es zu einem Fall von Vandalismus an einem Fischteich in einem Waldstück oberhalb der Horst-Gabriel-Hütte in Spangenberg.

Der Teich ist öffentlich zugänglich und wird regelmäßig von Spaziergängern frequentiert.

Bislang unbekannte Täter richteten dort einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie in einen unverschlossenen Bauwagen ein und beschädigten dort gelagertes Inventar. Unter anderem wurden Gartenwerkzeuge und Lampen zerstört, Kabel durchtrennt sowie Müll hinterlassen. Darüber hinaus wurde ein über dem Teich gespanntes Schutznetz beschädigt. Dieses diente dem Schutz der im Teich lebenden Fische. Durch die Zerstörung gelangten Teile des rund 60 Quadratmeter großen Netzes ins Wasser, was nach bisherigen Erkenntnissen dazu führte, dass sich einige Fische darin verfingen und verendeten. Die genaue Anzahl der verendeten Tiere ist bislang unbekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Polizeistation in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell